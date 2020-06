Resort obrony upraszcza rekrutację do armii

Propozycje zmian w rekrutacji do armii przygotowało biuro do spraw programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, a zaakceptował minister Mariusz Błaszczak. Upraszczają i porządkują one werbunek do Sił Zbrojnych. Celem jest zwiększenie liczby żołnierzy.

