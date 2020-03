Chrzest wirusowy Wojsk Obrony Terytorialnej

Żołnierze WOT sprawdzą, czy przestrzegana jest kwarantanna. Pomogą też osobom, które ją przechodzą.

Formacja, której powstanie bardzo długo wyśmiewano, teraz łata dziurę w systemie zarządzania kryzysowego i przechodzi chrzest bojowy. Poniżej dalsza część artykułu

Żołnierze WOT zostali na początku skierowani na lotniska, aby mierzyć pasażerom temperaturę, a potem na granicę, aby ją uszczelnić. Razem z żołnierzami z jednostek inżynieryjnych ustawiali więc bariery na ścieżkach i drogach dojazdowych do granicy. Zajmowali się też transportem sprzętu medycznego do szpitali.

– To jest dwunasty dzień wojny – tak jeden z żołnierzy WOT opisuje nam to, co dzieje się w tej formacji.

W poniedziałek w różne działania zaangażowanych było na jednej zmianie 1,5 tys. żołnierzy WOT, we wtorek o 300 więcej. Mariusz Błaszczak, szef MON, podał w radiowej Jedynce, że wkład wojska w działania związane z kryzysem to w sumie ok. 2,5 tys. osób.

We wtorek żołnierze WOT dostali nowe zadania. Wraz z policją mają sprawdzać, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w swoich mieszkaniach, mają też nieść pomoc osobom objętym tym reżimem we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.

– W województwie warmińsko-mazurskim rozwożą potrzebującym jedzenie z restauracji – mówi nam ppłk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa WOT. I dodaje, że będą nieśli pomoc rodzinom lekarzy lub pielęgniarek, którzy teraz zajmują się leczeniem chorych. – Uruchamiamy też specjalną infolinię pomocy psychologicznej – mówi ppłk Pietrzak.

Żołnierze WOT nie są jedynymi, którzy podjęli działania w sytuacji kryzysowej. Np. wojskowi z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej pomagali w przygotowaniu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie do przyjęcia większej liczby pacjentów, a Żandarmeria Wojskowa patrolowała drogi przy granicach.

WOT powoli opuszcza granice, na to miejsce wchodzą wojska operacyjne. Minister Błaszczak zdecydował, że formacja otrzyma wsparcie ze strony ŻW, a także m.in. podchorążych kilku uczelni. Z naszych informacji wynika, że WOT będzie de facto kierowany do konkretnych zadań, a to oznacza, że przejmuje pewne elementy działania dowództwa operacyjnego.

Wojska Obrony Terytorialnej istnieją zaledwie od czterech lat, i chociaż liczą ok. 25 tys. żołnierzy, niektóre jednostki dopiero osiągają pełną gotowość do działania.

Żołnierze mają już wprawdzie sprzęt potrzebny do usuwania skutków klęsk żywiołowych (był wykorzystywany w trakcie powodzi), ale poważne zakupy dopiero przed nimi. Żołnierze WOT wykorzystują teraz samochody ciężarowe, terenowe oraz quady, a ponadto namioty, maszty oświetleniowe i agregaty prądotwórcze.

Doskonale dzisiaj widać, że działanie państwa byłoby sprawniejsze, gdy istniała obrona cywilna (OC). W tej chwili OC teoretycznie powinna być przygotowana do działania w czasie wojny. Ale z roku na rok spada liczba ćwiczeń, podobnie jak liczba członków tej formacji. Proces jej zanikania obserwujemy od kilkudziesięciu lat. I to pomimo alarmujących raportów NIK. Teraz częściowo jest ona spięta z Państwową Strażą Pożarną, komendant straży jest jednocześnie szefem OC.

„Kryzys związany z koronawirusem może być impulsem do nowych rozwiązań w organizacji systemu bezpieczeństwa. W reaktywację obrony cywilnej nie wierzę, ale być może przemianowanie PSP na Służbę Ratownictwa Ludności oraz dalsze rozszerzenie zadań WOT w stronę sytuacji kryzysowych?” – napisał na Twitterze prof. Bogusław Pacek.

Rząd PiS pomimo zapowiedzi nie zrobił nic, aby wzmocnić obronę cywilną i na nowo usytuować ją w systemie zarządzania kryzysowego. Pięć lat temu szef BBN Paweł Soloch zapowiadał zmiany, które miały jakoby odtworzyć OC. Ale sytuacja formacji nie zmieniła się.