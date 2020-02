Sondaż: Co trzeci Polak negatywnie ocenia zakup F-35

– To historyczny moment. Oznacz bowiem wzmocnienie bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy – mówił podczas podpisania umowy na zakup F-35A Lightning II prezydent Andrzej Duda.

Gdy jesienią 2019 r. Kongres USA wydawał zgodę na sprzedaż Polsce myśliwców F-35 wycenił wstępnie transakcję na ok. 6,5 mld dol. W toku kilkumiesięcznych negocjacji cenę broni udało się obniżyć do 4,6 mld dol.

"Po pierwsze w latach 2008-2009 nie byłem ministrem obrony. Po drugie - F-16 właśnie dopiero zaczynały służbę w Polsce, absurdem byłoby wtedy kosztowne przystąpienie do nowego programu. A Macierewicz jako MON w latach 2015-2018 nic nie mówił o F-35. Niech ten oszust teraz milczy!" - replikował na Twitterze Tomasz Siemoniak z PO.

- Płacimy więcej, dlatego że Tomasz Siemoniak oraz Bogdan Klich odrzucili propozycję USA - tak ostateczną cenę jaką Polska ma zapłacić za F-35 komentował były szef MON Antoni Macierewicz. Jak mówił "w latach 2008–2009 odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych wejścia do zespołów państw, które wspólnie podjęły się produkcji tego samolotu".

A jak zakup myśliwców oceniają uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl?

14,7 proc. uczestników sondażu uważa zakup 32 myśliwców F-35 za 4,6 mld dolarów za korzystny dla Polski.

31,6 proc. uważa, że jest to zakup korzystny, chociaż cena, jaką Polska płaci za myśliwce jest zbyt wysoka.

Zdaniem 33,9 proc. respondentów zakup nie jest korzystny dla Polski.

19,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

- Tę decyzję źle ocenia co czwarta osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Zakup jest niekorzystny według 40% respondentów zarabiających od 3001 do 5000 zł i ponad 40% osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.