Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej zostaje na kolejną kadencję

O tym, że prezydent mianował gen. Kukułę na kolejną kadencję poinformowało we wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

- Dwa słowa: gratuluję, ale i dziękuję. To była bardzo, w sensie ambicjonalnym i służbowym, ryzykowna misja - podjąć się stworzenia czegoś, czego do tej pory w Polsce nie było - mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Wiesław Kukuła został wyznaczony na stanowisko dowódcy WOT we wrześniu 2016 przez ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza. W listopadzie tego samego roku został awansowany do stopnia generała brygady, w sierpniu 2018 r. - do stopnia generała dywizji.

Pierwszą trzyletnią kadencję dowódcy WOT gen. Kukuła rozpoczął w styczniu 2017 r., gdy Wojska Obrony Terytorialnej zostały powołane jako odrębny rodzaj sił zbrojnych.