Gen. Różański o modernizacji T-72: To rówieśnik malucha

Gen. Różański w Polsat News zwrócił uwagę, że Polska będzie modernizować czołgi pochodzące z lat 70-tych. - Nie do końca się zgadzam, żeby było to najlepsze rozwiązanie - podkreślił.

Były dowódca generalny na antenie Polsat News zaprezentował też specjalną tablicę rejestracyjną, jaką zamówił dla pierwszego T-72, który zostanie zmodernizowany. Tablica przedstawiona przez niego jest tablicą dla pojazdu zabytkowego, ponieważ - jak mówił gen. Różański - "czołg T-72 to rówieśnik naszego malucha (Fiata 126p)".

Gen. Różański wyraził nadzieję, że "może takim przekazem uzmysłowimy tym, którzy deklarują politycznie to, co powinno być dla armii dobre a co złe". Jego zdaniem modernizacja T-72 nie służy polskiej armii.

Były dowódca generalny przypomniał też, że odszedł z armii z powodu braku zgody na to co "prezentował ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który tak naprawdę wstrzymał modernizację".