Śmiszek: Koalicja od Bosaka do Śmiszka się nie sprawdzi

Śmiszek w Radiu Wrocław krytycznie ocenił możliwość powstania wspólnej listy opozycji przed wyborami do parlamentu. - To jest taki fetysz, podnoszony od czasu do czasu. Przypomnę kilka podstawowych faktów - mamy dwa i pół roku do wyborów. Dziś sondaże są takie, jutro inne. Myślę, że mądrzy politycy, mądrzy liderzy partyjni i liderki, podejmują tego typu decyzje nie pod wpływem sugestii różnych środowisk, mediów, czy nawet sondaży, tylko podejmują takie decyzje w momencie, kiedy one są potrzebne - mówił działacz Lewicy.

Poniżej dalsza część artykułu