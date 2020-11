Jak szefowie CD Projekt wsparli finansowo Trzaskowskiego

Tak wynika z rejestru wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu kandydata KO, do którego dotarła „Rzeczpospolita". Przy nazwiskach Kicińskiego, Iwińskiego i Nielubowicza widnieją kwoty 39 tys. zł. Tyle właśnie wynosił ustawowy limit wpłat na rzecz komitetu. Z rejestru wynika, że takie same kwoty wpłaciły też Karolina Kicińska, Renata Iwińska i Irmina Nielubowicz.

Kim są one dla prezesów CD Projektu? Spytaliśmy o to dział prasowy firmy. – Spółka nie komentuje prywatnych aktywności członków jej zarządu i ich rodzin – odpowiedział nam. Czy oznacza to, że są one członkami ich rodzin? Tak wskazywałyby też informacje, które pojawiały się w mediach. Np. z jednego z wywiadów z Kicińskim i Iwińskim wynikało, że żona tego drugiego ma na imię Renata.