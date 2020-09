Warszawa: Większa strefa płatnego parkowania, wyższy mandat

Zwiększa się strefa płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie, a także pięciokrotnie wzrasta opłata za brak biletu parkingowego z 50 do 250 zł. I to już od poniedziałku.

Strefa płatnego parkowania zostaje poszerzona o bliską Wolę oraz część Pragi Północ i na tym wcale się nie skończy. Miasto chce ją dalej rozszerzać. Poniżej dalsza część artykułu

- Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania związany był m.in. z uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra, co wyraźnie wpłynęło na sytuację parkingową w obu dzielnicach – przyznaje stołeczny ratusz.

Podkreśla, że jest zdeterminowany, aby chronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów.

Urzędnicy tłumaczą, że doświadczenia, analizy oraz dane z istniejącej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, oraz skłania ich do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca przyjezdnym oraz mieszkańcom.

Idziesz do zoo? Auto zostaw na parkingu w galerii Nowa Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) zacznie obowiązywać od poniedziałku 7 września.

Od tego dnia rozszerza się o znaczny obszar Pragi-Północ (Starą i Nową Pragę ograniczoną ul. Jagiellońską, Ratuszową, 11 Listopada, linią kolejową, ul. Radzymińską i Folwarczną), a także Wolę między ul. Okopową i Towarową a al. Prymasa Tysiąclecia (wraz z ul. Grabowską).

Na Pradze zmiany obejmują 45 ulic (ok. 23 km), a na Woli – 72 (ok. 45 km). Liczba miejsc postojowych w rozszerzonej SPPN w tej pierwszej dzielnicy wynosi ok. 3,1 tys., a w drugiej – 4,7 tys.

Odwiedzający stołeczne zoo mogą za darmo zostawić samochód na terenie parkingu przy Galerii Wileńskiej, wystarczy okazać tam bilet z ogrodu zoologicznego.

- Galeria jest sponsorem szympansicy Kimberly. Spacer z parkingu centrum handlowego do warszawskiego zoo to tylko 12 minut. Po drodze można zobaczyć m.in. zabytkową cerkiew św. Marii Magdaleny, Park Praski oraz stalową rzeźbę żyrafy – wylicza stołeczny ogród zoologiczny.

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich na swojej stronie internetowej przygotował specjalną mapę, na której można sprawdzić, gdzie stanęły nowe parkometry.

Jest abonament dla stałych mieszkańców Mieszkańcy Woli i Pragi Północ mogą starać się o abonament parkingowy w nowej, rozszerzonej strefie płatnego parkowania, aby móc legalnie zostawić auto przed domem. Kosztuje on 30 zł rocznie.

Taki abonament może otrzymać osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie strefy płatnego parkowania i jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Sprawy związane z abonamentem można załatwić w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Znacznie wyższa kara Od poniedziałku w życie wchodzi też uchwała Rady Warszawy podnosząca tzw. opłatę dodatkową, czyli mandat za brak biletu parkingowego. Opłata wzrośnie z 50 zł do 250 zł.

Do dziś strefa płatnego parkowania w stolicy obejmuje blisko 30 tys. miejsc parkingowych, po rozszerzeniu we wrześniu liczba ta wzrośnie do niemal 39 tys.

Strefa będzie jeszcze większa Ale to nie koniec. Władze Warszawy wspólnie z mieszkańcami chcą przeanalizować sytuację parkingową i przygotować ewentualne rozszerzenie SPPN na kolejne dzielnice: Żoliborz i Ochotę.

W przypadku Żoliborza strefa miałaby objąć właściwie całą dzielnicę. Nowo wytyczony obszar miałby się oprzeć o fragment al. Prymasa Tysiąclecia, al. Armii Krajowej, most Grota-Roweckiego i Wisłę. Od południa stykałby się z obecną strefą i rozszerzeniem o Wolę.

- W tym roku będą przeprowadzone badania i analizy na ewentualne poszerzenie SPPN o Ochotę i Żoliborz. Umowa na badania dotyczące Ochoty została już podpisana. A w sprawie Żoliborza - przetarg jest w trakcie. Jesienią odbędą się konsultacje z mieszkańcami – zapowiada Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza.

Do ewentualnego poszerzenie strefy może dojść w przyszłym roku. Zdecyduje o tym Rada Warszawy.