Trzaskowski zapowiada własną dekomunizację ulic

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w środę ogłosi własny projekt dotyczący dekomunizacji nazw ulic w stolicy. - Rzeczywiście są takie ulice, których nie powinno być - przyznał w TVN24.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyroki WSA o uchyleniu 44 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną - w tym ws. zmiany al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. Uchylenia zmian tych nazw są prawomocne. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipera powiedział, że przyjmuje werdykt, ale się z nim nie zgadza.

NSA orzekł, że sąd pierwszej instancji prawidłowo uznał, iż zarządzenia wojewody o zmianach nazw ulic podjęto z naruszeniem przepisów. Sporządzona w tej sprawie opinia IPN, na podstawie której stworzono rozporządzenie, była niewłaściwa. - Sporządzenie tej opinii IPN w ten sposób było w tej sprawie niewłaściwe i w dużym stopniu przyczyniło się do tego, że zarządzenia wojewody zostały trafnie uznane przez sąd pierwszej instancji za wadliwe - tłumaczył sędzia Zdzisław Kostka.

Poniżej dalsza część artykułu

Władze Warszawy zapowiadały, że wystąpią przeciwko Skarbowi Państwa do sądu o zwrot kosztów związanych z dekomunizacją nazw ulic. I nie będą to małe kwoty. – Szacunkowe koszty wynoszą ok. 700 tys. zł. Chodzi nie tylko o tabliczki na budynkach, ale też zmiany nazw ulic na przystankach i autobusach – wskazywał Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Przeczytaj: Dekomunizacja: zmiana nazw ulic pochłania pieniądze i czas mieszkańców

We wtorek prezydent Rafał Trzaskowski, do którego o dekomunizację nazw warszawskich ulic apelowali m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro czy środowiska kombatanckie, zapowiedział w TVN24, że ratusz zaproponuje własną dekomunizację.

- Jutro (w środę) ten program ogłoszę, rzeczywiście są takie ulice, których nie powinno być - przyznał Trzaskowski.

- Jest kilku takich bohaterów, którzy swoje ulice powinni mieć. Te decyzje będziemy podejmować, mimo że to jest trudna decyzja, dlatego że olbrzymia większość warszawiaków nie chce zmieniać ulic, przyzwyczaili się do tych, które są - zauważył prezydent stolicy.