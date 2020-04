Koronawirus: list polecony można odebrać elektronicznie

Nowa usługa została uruchomiona na portalu GOV.pl. Jest bezpłatna. Ministerstwo Cyfryzacji zachwala jej główny atut: nie trzeba iść na pocztę, by odebrać list polecony. Konieczny jest jednak profil zaufany do identyfikacji adresata oraz założenie indywidualnej eSkrzynki.

Drogą elektroniczną będą mogły do nas docierać listy np. z urzędu gminy, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Nie dostaniemy jednak pism z sądów, prokuratur, policji czy komorników sądowych. Po takie nadal trzeba udać się na pocztę.

Co znajdziemy w naszej eSkrzynce? Zeskanowaną kopertę oraz jej zawartość. Dodatkowo, po miesiącu od zeskanowania przesyłka trafi do nas w swojej oryginalnej, papierowej formie (bez awizo, nie trzeba będzie iść po nią na pocztę).

- Nasza usługa to gwarancja jakości i najwyższych standardów bezpieczeństwa. To niezwykle istotna zmiana dla wszystkich obywateli, podmiotów publicznych, ale też zmiana dla samej Poczty, która zmienia model biznesowy z tradycyjnego na elektroniczny – mówi Tomasz Janka, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. rozwoju.

Datą doręczenia e-przesyłki jest dzień, w którym adresat pobierze plik z eSkrzynki. Jeśli tego nie zrobi, za datę skutecznego doręczenia uznany zostanie dzień zwrotu przesyłki. To dwa tygodnie od dnia następnego od zamieszczenia dokumentu w Twojej eSkrzynce.

Usługa w dostępnej obecnie formule to rozwiązanie na czas pandemii i wychodzenia z najostrzejszych obostrzeń. Jest dostępna od dziś do 30 września 2020 r.

Co zrobić, aby otrzymywać e-listy polecone? Oto instrukcja, jak krok po kroku aktywować usługę:

1. Po pierwsze i najważniejsze – potrzebujesz profilu zaufanego. Możesz go założyć w kilka minut, wykorzystując do tego bankowość elektroniczną. Sprawdź, czy Twój bank daje taką możliwość.

2. Kolejny krok to wizyta na portalu www.GOV.pl. Kiedy już tam będziesz, zaloguj się do konta „Mój GOV" (prawy górny róg strony) i wybierz e-usługę „Załóż eSkrzynkę – odbieraj listy polecone" . Kliknij przycisk „Załóż e-skrzynkę".

4. Teraz sprawdź swoją skrzynkę e-mail. To na podany adres poczty elektronicznej dostaniesz dane do pierwszego logowania do eSkrzynki.