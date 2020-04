Koronawirus: uśpione dziś sądy mają działać bardziej online

A co myślą prezesi? Maciej Mitera, prezes SR Warszawa-Śródmieście, mówi, że najważniejsze jest dziś bezpieczeństwo. Wie jednak, że sądy muszą funkcjonować. O propozycjach MS mówi, że to dobry czas, by testować inne możliwości prowadzenia rozpraw i komunikacji z sądami. Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezes SO w Krakowie, uważa, że powoli trzeba ruszać z pracą.