Koronawirus: 180 dni na zgłoszenie kupna lub sprzedaży samochodu

W grę wchodziły kwoty od 200 zł do 1 tys. zł.

W dzisiejszej CEPiK tzw. martwe dusze to aż 25,7 proc. parku liczącego niemal 23,7 mln sztuk. Mamy więc w ewidencji ponad 6,09 mln aut-duchów. Chodzi o pojazdy, którym upłynęło ponad dziesięć lat od pierwszej rejestracji w Polsce i w ciągu sześciu lub więcej lat nie wpłynął żaden komunikat aktualizujący (od organów rejestrujących, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, stacji kontroli pojazdów).

180-dniowy termin będzie liczony albo od zakupu auta w Polsce, albo zakupu auta zarejestrowanego u nas z rynku wtórnego, albo dopuszczenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza UE, albo sprowadzenia auta do Polski z państwa unijnego. Tak samo będzie z wyrejestrowaniem auta, gdy pojazd trafi na złom, zostanie skradziony lub właściciel sprzeda go za granicę.