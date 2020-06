Czy zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić przez internet

Profil zaufany lub e-dowód – to jedyne, czego potrzeba, by zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Warto to zrobić jak najszybciej. Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej 12 dni przed wyborami, choć są wyjątki - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji.

W najbliższych wyborach prezydenckich (28 czerwca) nie trzeba iść do lokalu wyborczego, by oddać swój głos. Zagłosować można także korespondencyjnie. Chęć takiego udziału w wyborach od dziś można zgłosić przez internet. Nową e-usługę znajdziecie na portalu GOV.pl. Poniżej dalsza część artykułu

Na początek kilka podstawowych informacji.

Kto może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

1. ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce,

2. może głosować, czyli:

- ma co najmniej 18 lat,

- ma prawa wyborcze.

Kiedy trzeba wysłać zgłoszenie?

- najpóźniej 12 dni przed wyborami,

- osoby, które w dniu wyborów będzie obowiązywać kwarantanna lub izolacja - do piątego dnia przed wyborami,

- osoby, których obowiązkowa kwarantanna lub izolacja zaczęły się później niż 5 dni przed wyborami - do drugiego dnia przed wyborami.

- Jeśli zależy nam na głosowaniu korespondencyjnym, nie warto zwlekać. Najlepiej wysłać odpowiedni wniosek jak najszybciej, najlepiej przez internet – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak to zrobić?

Pierwszy krok to wizyta na portalu www.GOV.pl. Będąc tam wybierzcie e-usługę Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce. A później:

Krok 1: kliknij przycisk Zgłoś zamiar głosowania.

Krok 2: zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem.

Krok 3: sprawdź swoje dane. Podaj dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu (możesz podać obie dane albo jedną).

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz nakładki Braille'a – zaznacz odpowiednie oświadczenia i dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Krok 5: wybierz, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy.

Masz dwie możliwości:

- odbiór osobisty w urzędzie,

- przesyłkę na adres, który podasz w zgłoszeniu.

Krok 6: wybierz urząd, do którego wyślesz zgłoszenie.

WAŻNE! Generalna zasada: wysyłamy wniosek tam, gdzie głosujemy, czyli najczęściej do urzędu gminy właściwego dla naszego miejsca zameldowania. Są jednak wyjątki:

- jeśli nie głosujecie tam, gdzie jesteście zameldowani, bo wcześniej złożyliście wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w np. innej miejscowości – wysyłacie wniosek do urzędu w tej miejscowości (czyli tam, gdzie jesteście wpisani do rejestru wyborców);

- jeśli zdążyliście już złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców (także w miejscu, gdzie nie jesteście zameldowani), wniosek wysyłacie także tam (czyli do urzędu, w którym dopisaliście się do spisu wyborców).

Jeśli macie wątpliwości, skontaktujcie się ze swoim urzędem gminy.

Krok 6: sprawdź zgłoszenie, podpisz je elektronicznie i wyślij. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (logowanie – prawy górny róg na www.GOV.pl).

To wszystko. Teraz pozostaje Ci czekać na pakiet wyborczy.

WAŻNE! Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i skrzynkę e-mail.

Urząd NIE rozpatrzy Twojego zgłoszenia, jeśli:

- nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu jednego dnia od otrzymania wezwania z urzędu,

- masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania,

- wydano Ci już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz w dniu wyborów.

Pakiet wyborczy otrzymasz najpóźniej pięć dni przed wyborami. Jeśli w dniu wyborów obowiązuje Cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych – najpóźniej dwa dni przed wyborami.

W pakiecie znajdziesz: kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, kopertę zwrotną, nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu.

Na stronie GOV.pl znajdziesz też informacje jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej oraz kiedy i gdzie go dostarczyć.

Chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłaszać również osoby mieszkające poza Polską. Odpowiednią e-usługę przygotowuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.