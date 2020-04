Koronawirus: HFPC krytykuje zmianę kodeksu wyborczego

HFPC podkreśla, że projektowane przepisy, podobnie jak wcześniejsze propozycje zmian w kodeksie wyborczym, nie odpowiadają na wyzwania związane z przeprowadzeniem wyborów w warunkach stanu epidemii. - Procedowany projekt stwarza przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia obywateli biorących udział w głosowaniu w czasie epidemii, i to zarówno tych zmuszanych do oddania wypełnionej lub pustej karty do głosowania jak i tych obsługujących proces wyborczy - ocenia.

- Udział w tak przeprowadzonych wyborach stanowić będzie w istocie przyzwolenie na łamanie podstawowych reguł demokratycznego państwa prawa. W nieuzasadniony sposób przyczyni się również do legitymizowania wątpliwego moralnie i prawnie zwycięstwa kandydata reprezentującego rządzącą partię. Dlatego też HFPC pozostawia sumieniu każdego wyborcy decyzję co do tego, czy godzi się on na to, aby oddany przez niego głos stanowił usprawiedliwienie dla tak drastycznego naruszenia podstawowych zasad funkcjonowania polskiego państwa – czytamy w stanowisku.