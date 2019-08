Administracja: Prokurator może żądać wszczęcia postępowania i wziąć w nim udział

Prokurator zwrócił się do organu z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego. Prokurator chce także wziąć udział w tym postępowaniu. Czy organ, do którego skierowano te żądania, może uznać je za nieuzasadnione? – pyta czytelnik

Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Ocena, czy taki stan niezgodny z prawem istnieje, należy do prokuratora i nie podlega weryfikacji przez organ, do którego wpłynął wniosek prokuratora o wszczęcie postępowania. Organ jest związany takim wnioskiem (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 6 listopada 2012 r., sygn. II SA/Kr 1597/11, LEX nr 1240974). W wyroku WSA w Poznaniu z 21 stycznia 2016 r. (sygn. III SA/Po 743/15, LEX nr 1991740) stwierdzono, że prokurator ma procesową legitymację do żądania wszczęcia postępowania w każdej sprawie podlegającej załatwieniu w drodze decyzji. W sytuacji, gdy przepis prawa wymaga wniosku strony, a organ podjął postępowanie na żądanie prokuratora, warunkiem prowadzenia postępowania jest jednak uzyskanie zgody strony. Jeżeli strona nie wyrazi zgody, organ ma obowiązek umorzyć postępowanie (por. art. 61 § 2 k.p.a.).