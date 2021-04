Tomasz Pietryga: Wojna o rzecznika dopiero się zacznie

Trybunał dał jednak trzy miesiące na wejście wyroku w życie. Do tego momentu prof. Adam Bodnar może pełnić swoją funkcję, chociaż podejmowanie przez niego w tym czasie istotnych decyzji może być ryzykowne i kwestionowane w przyszłości. Na pewno nie będą jednak podważane jego decyzje sprzed wyroku, co zagwarantował TK.

Już w lipcu Bodnar musi ustąpić z urzędu. W tym czasie parlament ma wybrać nowego rzecznika lub uchwalić „protezę" na czas rzecznikowskiego bezkrólewia. Pierwszy scenariusz jest trudny do przewidzenia. Kandydat na RPO poseł dr Bartłomiej Wróblewski natknie się na rafę w Senacie, tak jak jego poprzednicy. PiS wykorzysta więc drugi scenariusz, czyli uchwalenie ustawy, która zapewni funkcjonowanie kogoś w rodzaju komisarza czy administratora tego urzędu, również bez możliwości aktywnego wykorzystania rzecznikowskich uprawnień – na co też wskazał TK. Innym z nieoficjalnie wspominanych rozwiązań jest też wybór przez marszałka Sejmu lub przez parlament, przy ograniczeniu możliwości blokujących Senatu.

Niewątpliwie TK rzucił piłkę politykom prawicy. Mają teraz swobodę manewru. To jednak, co jeszcze nie tak dawno było proste, bo PiS mógł przepchnąć każdą ustawę w 48 godzin, blokuje przechwycony przez opozycję Senat i coraz większe rozbicie w Zjednoczonej Prawicy. Nie ma więc żadnych gwarancji, że taka ustawa zostanie uchwalona. Gdyby doszło do jedności w tej sprawie w Klubie PiS, cała operacja mogłaby zająć ok. sześciu tygodni, zakładając, że regulaminowe 30 dni na zapoznanie się z ustawą wykorzysta Senat.