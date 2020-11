Sondaż: Główny minus UE to „nierówne traktowanie krajów”

Wszystkie te problemy rzeczywiście są postrzegane przez część Polaków jako wady wynikające z członkostwa w UE. Tyle że od 2016 r., kiedy po raz pierwszy IBRiS o to zapytał, ich waga, zdaniem badanych, zdecydowanie spadła.

Wyraźnie mniej osób uważa, że UE narzuca państwom prawa, których muszą przestrzegać. Główny minus UE to „nierówne traktowanie krajów" – wskazuje tak 40 proc. badanych. Wyraźnie mniej respondentów uważa jednak obecnie, że Polska jest traktowana jako rezerwuar taniej siły roboczej: w 2016 r. uważało tak 40 proc., teraz 26. Kolejna wada wynikająca z członkostwa to zwiększająca się emigracja. Cztery lata temu wskazywało ją 32 proc. respondentów, obecnie tylko 10 proc.

Niezmienna za to pozostaje hierarchia zalet, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii. Największa z nich to otwarte granice i dostęp do funduszy unijnych. Dość wyraźnie spadła jednak pozycja kształcenia się za granicą – w 2016 r. jako zaletę wskazywało naukę 47 proc. badanych, a obecnie 34.