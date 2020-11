Polsko-węgierskie weto bez poparcia

Kraje oszczędne to unijna Północ – jak Holandia, Szwecja czy Dania – zawsze najbardziej forsująca mechanizm warunkowości. Kraje spójności to zarówno Południe, czyli Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, jak i państwa naszej części Europy. Teoretycznie to te najbardziej i najpilniej potrzebujące pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy gospodarki po pandemii, jak i z budżetu na lata 2021–2027. Nie sprawdziły się więc oczekiwania Polski, że z czasem ta druga grupa będzie łagodnieć i zachęcać do osłabiania mechanizm warunkowości po to, żeby szybko doprowadzić do porozumienia. Wręcz przeciwnie: widać raczej zniecierpliwienie zachowaniem Polski i Węgier i rosnącą gotowość do szukania rozwiązań alternatywnych. Chodzi przede wszystkim o uzgodnienie Funduszu Odbudowy, liczącego 750 mld euro, w gronie 25 państw, bez Polski i Węgier.