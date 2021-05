Jest decyzja Senatu w sprawie ustawy ratyfikacyjnej

Podczas sześciu godzin obrad Senatu pole sporu zwolenników preambuły do ustawy ratyfikacyjnej i przeciwników zawęziło się, ale do końca nie było wiadomo czy Senat doda preambułę czy nie. W głosowaniu za tą jedyną poprawką głosy podzieliły się po równo 49 do 49, a potem w głosowaniu za ustawą bez poprawek, za było 98 senatorów, a dwóch się wstrzymało. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta który pewnie szybko ją podpisze i dokona ratyfikacji. Polska będzie przedostatnim a może ostaniem państwem, które to uczyni.

Senackie zastrzeżenia zajęły mu 22 dni z 30 jakimi dysponował. Zbliżenie polegało na tym, że podczas czwartkowego posiedzenia już nie mówiono o licznych poprawkach, ale o jednej, i to szczególnej, mianowicie preambule. Chodzi o to, że można zamieszczać preambułę w ustawie ratyfikacyjnej, ale nie może ona zawierać treści normatywnych. Wtedy bowiem wpływać by mogła na wykładnię w praktyce decyzji Rady o unijnym Funduszu Odbudowy, o której ratyfikacji mowa.

Przedstawiciele rządu wskazywali, że senacka większość może swoje postulaty zawrzeć w odrębnej uchwale czy projekcie ustawy, by nie przedłużać programu. Apelowali, by ratyfikację dokończyć jeszcze w maju (a uczyniło to już 25 państw UE bez poprawek), gdyż przesunięcie prac legislacyjnych na czerwiec przesunie o miesiąc wejście Funduszu Odbudowy.

Co do tego, że ratyfikacja nastąpi, a preambuła nie ma mocy prawnie wiążącej, była zgodna większość prawników. Już kilka dni temu prof. Stanisław Biernat, wiceprezes TK w stanie spoczynku, powiedział „Rz", że gdyby preambuła została wprowadzona do ustawy o zgodzie na ratyfikację decyzji Rady UE 2020/2053 o systemie zasobów własnych UE, to będzie wiązać na przyszłość polski parlament politycznie i moralnie, ale nie prawnie.

Profesor Robert Grzeszczak, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, wskazuje z kolei, że w świetle napięć dotyczących praworządności taka preambuła może mieć pozytywny wydźwięk, ale nie wpłynie na bieg ratyfikacji po stronie Unii, gdyż dla Unii ważne jest to, że doszło do ratyfikacji.

Gdyby Senat jednak uchwalił preambułę to trafiłaby do Sejmu, który może bezwzględną większością ją odrzucić. Gdyby jednak została w ustawie ratyfikacyjnej, to następny ruch byłby w rękach prezydenta a ma on aż trzy możliwości. Było raczej pewne, że nie zawetowałby ustawy, ani nie skierował do TK w trybie tzw. kontroli prewencyjnej, gdyż przesunęłoby to na bliżej nieokreślony czas ratyfikację. Ale po podpisaniu ustawy prezydent, ale też np. grupa posłów mógłby samą preambułę zaskarżyć do TK.