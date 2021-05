Senat o Funduszy Odbudowy: będą poprawki do zgody na ratyfikację

Skoro ratyfikacja następuje w drodze ustawy, to Senat formalnie może uchwalić poprawki. To będą jednak poprawki do ustawy uchwalonej przez Sejm, a nie do decyzji Rady 2020/2053, której ratyfikacja ma dotyczyć. Ustawa z 4 maja 2021 r. dotyczy wyrażenia zgody na ratyfikację unijnego Funduszu Odbudowy o określonej treści i dacie wejścia w życie samej ustawy. Ewentualne poprawki Senatu mogłyby zatem dotyczyć tylko tych elementów. Natomiast merytoryczna ingerencja w treść Funduszu Odbudowy nie jest moim zdaniem możliwa. Nie mogłaby ona zresztą wywołać żadnego wiążącego skutku zewnętrznego wobec tego aktu prawa pochodnego. Ostatecznie, moim zdaniem, Senat powinien wybrać pomiędzy dwiema możliwościami – zgodę wyrazić albo nie.