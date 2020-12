Szczyt UE. Jest porozumienie w sprawie budżetu UE

"Europa idzie naprzód" - skomentowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Gratulacje dla niemieckiej prezydencji" - dodała we wpisie w mediach społecznościowych, odnosząc się do zawarcia porozumienia.

W czwartek w Brukseli rozpoczął się szczyt, tematem którego była m.in. sprawa budżetu UE. Przed posiedzeniem premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "stoimy na progu podjęcia bardzo ważnych decyzji".

- Musimy rozstrzygnąć kwestie związane z ramami budżetowymi i funduszem odbudowy, ale ich mechanizmy muszą być jasne - mówił. - Nie mogą podlegać żadnym arbitralnym decyzjom. Nie mogą podlegać decyzjom politycznie motywowanym. Musimy mieć jasność co do stosowanych kryteriów - podkreślał.

Mateusz Morawiecki w Brukseli: Mechanizmy muszą być jasne

Kompromis w sprawie budżetu mogła zablokować Holandia. Premier Mark Rutte chciał, by kompromis nie ograniczał mechanizmu warunkowości.

Pytany, czy Polska i Węgry - które wcześniej z uwagi na sprzeciw wobec mechanizmu warunkowości zapowiadały możliwość zawetowania budżetu - mogą w czasie czwartkowych negocjacji w jakimś stopniu ustąpić, by Holandia zgodziła się na nowy kompromis, rzecznik rządu Piotr Mueller mówił w Polsat News, że "wszystko zależy od tego, jakie to będą propozycje".

- Trudno zakładać, że będziemy się sprzeciwiać jakimś drobnym modyfikacjom, ale co do rdzenia porozumienia to ono jest dosyć jasne, uzgodnione w gronie najważniejszych negocjatorów w ostatnim czasie - podkreślał Mueller, wyrażając nadzieję, że Holandia nie będzie "wywracała stolika, na którym w tej chwili jest cały budżet Unii Europejskiej".