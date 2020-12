Szczyt UE. Rzecznik rządu: Mam nadzieję, że Holandia nie będzie wywracała stolika

- Musimy rozstrzygnąć kwestie związane z ramami budżetowymi i funduszem odbudowy, ale ich mechanizmy muszą być jasne - zaznaczył. - Nie mogą podlegać żadnym arbitralnym decyzjom. Nie mogą podlegać decyzjom politycznie motywowanym. Musimy mieć jasność co do stosowanych kryteriów - podkreślił.

- Chcemy postawić jasno sprawę, tzn. chcemy, aby przepisy, które dotyczą warunkowości, były klarowne i jasne, i żeby dotyczyły przede wszystkim budżetu unijnego, a nie nieostrych, arbitralnych kwestii związanych z praworządnością, bo inaczej byłoby to w przyszłości powodem do dużych napięć w Unii Europejskiej, a przecież już teraz mamy takie sytuacje, w których te nieporozumienia powodują zbędne napięcia, zamiast zajmować się sprawami dla całej Europy - stwierdził rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

Pytany o brak zgody na obecne propozycje zgłaszany przez premiera Holandii Mueller powiedział, że przedstawiony kompromis oraz propozycja konkluzji Rady Europejskiej ściśle określających sposób stosowania rozporządzenia są akceptowane przez "przytłaczającą większość państw Unii Europejskiej". Rzecznik rządu wyraził nadzieję, że argumenty, które padną na szczycie, przekonają także rząd holenderski, który zgodzi się, że "to są dobre rozwiązania, rozwiązania po prostu uczciwe". - Bo chodzi o to, abyśmy poruszali się w przestrzeni, która jest klarowna, a przecież w praworządności, w sytuacji, gdy mówimy o przepisach prawa, właśnie o to chodzi, chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, na co się konkretnie umawiamy - zaznaczył Mueller.

Czy Polska i Węgry mogą ustąpić, by Holandia zgodziła się na kompromis?

- Wszystko zależy od tego, jakie to będą propozycje - odparł rzecznik. - Trudno zakładać, że będziemy się sprzeciwiać jakimś drobnym modyfikacjom, ale co do rdzenia porozumienia to ono jest dosyć jasne, uzgodnione w gronie najważniejszych negocjatorów w ostatnim czasie - podkreślił rozmówca Polsat News. - Mam nadzieję, że Holandia w imię partykularnych interesów, w imię podbijania emocji politycznych nie będzie wywracała stolika, na którym w tej chwili jest cały budżet Unii Europejskiej - zaznaczył.