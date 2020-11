Krasnodębski: Propozycja Orbána i Morawieckiego rozsądną próbą kompromisu

Polska i Węgry grożą zawetowaniem unijnego budżetu i funduszu odbudowy, przeznaczonego na odbudowę europejskich gospodarek dotkniętych skutkami kryzysu związanego z pandemią, w związku z przyjęciem przez 25 państw UE rozporządzenia wiążącego wypłatę środków unijnych z kryterium praworządności. Warszawa i Budapeszt nie były w stanie zablokować tego rozporządzenia, ponieważ było ono przyjmowane większością kwalifikowaną.

Zdaniem przedstawicieli polskiego rządu rozporządzenie to jest niezgodne z unijnymi traktatami, które stanowią, że sankcje za łamanie praworządności przyjmuje się jednogłośnie, a nie - jak przewiduje rozporządzenie - większością kwalifikowaną. Powiązanie kryterium praworządności z wypłatą funduszy UE poparło 25 państw Unii - wszystkie z wyjątkiem Polski i Węgier. Te dwa kraje miałyby należeć do największych beneficjentów funduszu odbudowy.

- Znane są stanowiska stron negocjacyjnych i teraz dużo zależy od umiejętności negocjacyjnych Niemiec. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w czasie trwania niemieckiej prezydencji, czyli do końca tego roku, to przejmie to następna prezydencja. Zdarzają się sytuacje, w których negocjacje trwają dłużej - skomentował w rozmowie z Radiem Maryja Zdzisław Krasnodębski.