Ursula von der Leyen: Jak Europa odzyska siły

To ogromne wyzwanie, ta nowa Europa, będzie nade wszystko wymagać jednego: by jej mieszkańcy pragnęli wspólnej przyszłości, w której będziemy wspierali się nawzajem. To, co dziś widzę, pokazuje, że jest to możliwe, i napełnia mnie dumą. Przyszłość Europy to polscy lekarze jadący do Włoch. To Czesi wysyłający 10 tys. masek do Hiszpanii i w inne miejsca. To samoloty, które transportują chorych z północnych Włoch do wschodnich Niemiec, i pociągi, które przewożą ludzi przez granice na leczenie w wolnych łóżkach na intensywnej terapii. To Bułgarzy wysyłający Austriakom sprzęt ochronny i Austriacy wysyłający maski do Włoch. To pierwsze wspólne europejskie zapasy sprzętu medycznego, to także maski oddechowe i zestawy do testów zakupione wspólnie przez prawie wszystkie kraje, od Rumunii po Portugalię, które mają być wysyłane do Hiszpanii, Włoch i innych krajów.