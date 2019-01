UE: Francja i Niemcy zacieśniają współpracę

We wtorek w Akwizgranie podpisane zostanie porozumienie między Francją a Niemcami, które ma zacieśnić współpracę tych państw - informuje BBC.

Robocza wersja porozumienia zawiera zapisy o wspólnym stanowisku Niemiec i Francji w kluczowych dla UE kwestiach. Porozumienie formalizuje też istniejącą już współpracę Niemiec z Francją w Europie. Niemcy i Francja mają również zacząć działać wspólnie na forum ONZ.

Na mocy umowy oba państwa zobowiązują się do pogłębiania gospodarczej integracji w ramach francusko-niemieckiej "strefy ekonomicznej"; rozwijania potencjału wojskowego Europy i inwestowania w "wypełnianie luk w tym potencjale w celu wzmocnienia" UE i NATO, a także wspierania "wspólnej kultury" w niemieckich i francuskich siłach zbrojnych.

Niemcy i Francja zobowiązują się w umowie również do zintensyfikowania wymiany kulturalnej oraz wspieranie nauki języka francuskiego w Niemczech i języka niemieckiego we Francji.

BBC zauważa, że niektóre państwa UE są zaniepokojone wzmacnianiem niemiecko-francuskiego sojuszu. Cytuje przy tym wicepremiera Włoch Matteo Salviniego, który w czasie wizyty w Polsce proponował, by przeciwstawić osi niemiecko-francuskiej oś włosko-polską.

We Francji były członek Frontu Narodowego (dziś Zjednoczenia Narodowego), Bernard Monot alarmował, że na mocy umowy Emmanuel Macron sceduje przygraniczną część Alzacji i Lotaryngii na rzecz Niemiec.

Z kolei Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego alarmuje, że Macron jedzie do Aachen, by "zniszczyć to, czego dokonał generał Charles de Gaulle", czyli "wprowadzenie Francji do pierwszej ligi" wśród państw świata.