Tusk: Unia jednogłośnie przedłuża sankcje wobec Rosji

O tej decyzji krajów UE szef rady Europejskiej poinformował na Twitterze.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.

Sankcje zostały przedłużone o kolejne sześć miesięcy.

Unijne państwa domagają się również natychmiastowego uwolnienia ukraińskich okrętów i ich załóg zatrzymanych przez Rosję po incydencie na Morzu Azowskim, oraz swobodnego przepływu przez Cieśninę Kerczeńską.

EUCO requests the immediate release of all detained Ukrainian seaman, the return of vessels and free passage of all ships through the Kerch strait. #AzovSea