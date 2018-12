Antyimigrancka demonstracja w Brukseli. Policja użyła gazu łzawiącego

Ok. 1000 demonstrantów zebrało się na Placu Schumana w Brukseli, aby zaprotestować przeciwko Paktowi Imigracyjnemu ONZ podpisanemu na międzynarodowej konferencji w Maroku przed kilkunastoma dniami.

Jak podaje turecka Agencja Anatolia policja musiała użyć gazu łzawiącego, aby rozproszyć uczestników antyimigranckiej demonstracji w pobliżu budynków Unii Europejskiej.

Tydzień temu w Brukseli, w pobliżu instytucji unijnych doszło do innej demonstracji, w której brały udział osoby noszące żółte kamizelki, co było nawiązaniem do protestów jakie od pięciu tygodni trwają we Francji.

Protestujący 16 grudnia domagali się dymisji premiera Charlesa Michela, a część osób wznosiła okrzyki przeciwko rządowi i imigrantom.

Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych do rozproszenia tych uczestników protestu, którzy chcieli wtargnąć do siedziby Komisji Europejskiej.