Europejczycy nie chcą zmieniać czasu

Aż 80 procent spośród 4,6 mln obywateli Unii, którzy wzięli udział w ankiecie w sprawie zmiany czasu, nie chce dwukrotnego w ciągu roku przestawiania zegarków – Komisja Europejska jeszcze w tym tygodniu odbędzie w tej sprawie seminarium i ogłosi wyniki, pisze Maxime Schlee z POLITICO, cytowany przez Onet.pl.

Komisja zakończyła internetową ankietę w zeszłym miesiącu, ale nie podała wyniku – informację o 80 procentach opublikowała niemiecka gazeta Westfalenpost. Komisja ograniczyła się jedynie do informacji, że w badaniu wzięło udział około 4,6 miliona obywateli Unii Europejskiej, co wygląda na rekord wszech czasów - informuje Onet.pl.

Europejska komisarz ds. transportu Violeta Bulc przekaże wyniki kolegom z Komisji jeszcze w tym tygodniu, a potem prześle oficjalne sprawozdanie na konsultacje z Parlamentem Europejskim i odpowiednimi zainteresowanymi stronami, powiedział rzecznik Komisji.



Wyniki konsultacji nie będą wiążące, a nastąpiły po tym jak w lutym Parlament Europejski wezwał do przeprowadzenia "szczegółowej oceny" ustaleń dotyczących czasu letniego. Zmiana czasu – polegająca na przestawianiu zegarów do przodu o godzinę między marcem a październikiem – obowiązuje od lat 70. ubiegłego wieku i dotyczy wszystkich krajów Unii.



Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uczynił kwestię zmiany czasu częścią większej akcji odbiurokratyzowania Brukseli.



Bulc powiedziała w wywiadzie dla Süddeutsche Zeitung wcześniej tego lata, że istnieją tylko dwie opcje: utrzymanie systemu bez zmian lub zniesienie go dla całej Unii.



Jednak decyzja nie należy to do Brukseli, bo strefy czasowe to kompetencja państw członkowskich i tylko one same mogą decydować o czasie, jakiego używają.