O marcowej waloryzacji rent i emerytur ZUS poinformował 13 lutego za pośrednictwem specjalnego komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Wskaźnik waloryzacji 2026: Wiadomo, ile wyniesie

„W tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy” – można przeczytać w komunikacie ZUS.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,3 proc., co oznacza, że świadczenia wzrosną o 5,3 proc. To więcej niż zakładały prognozy rządu mówiące o podwyżce w wysokości 4,88 proc., o których pisała „Rzeczpospolita”.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów oraz rencistów w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Pierwszy ze wskaźników, według Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł w 2025 r. 4,2 proc. Z kolei realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym roku w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 proc. Tym samym, jak już zostało wspomniane, w tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,3 proc.