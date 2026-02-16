Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
O marcowej waloryzacji rent i emerytur ZUS poinformował 13 lutego za pośrednictwem specjalnego komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
Czytaj więcej
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pienięd...
„W tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy” – można przeczytać w komunikacie ZUS.
Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,3 proc., co oznacza, że świadczenia wzrosną o 5,3 proc. To więcej niż zakładały prognozy rządu mówiące o podwyżce w wysokości 4,88 proc., o których pisała „Rzeczpospolita”.
Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów oraz rencistów w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Pierwszy ze wskaźników, według Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł w 2025 r. 4,2 proc. Z kolei realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym roku w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 proc. Tym samym, jak już zostało wspomniane, w tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,3 proc.
Waloryzacja odbywa się z urzędu dla wszystkich uprawnionych. W związku z tym nie muszą oni składać żadnego wniosku. ZUS informuje ich o wysokości świadczenia po waloryzacji za pośrednictwem specjalnej decyzji, w której podaje wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz wysokość emerytury brutto obliczoną po waloryzacji. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r..
Od 1 marca 2026 r. zwaloryzowane zostaną kwoty długoterminowych świadczeń podstawowych. W efekcie tyle wyniesie:
Ponadto zwiększona zostanie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji o 135,28 zł, co łącznie da wartość 2687,67 zł.
W wyniku marcowej waloryzacji, jak informuje ZUS, wzrosną również kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych, w tym m.in.:
Kontrowersyjny obowiązek odśnieżania publicznych chodników przez właścicieli przylegających do nich nieruchomośc...
Komornicy testują nowe szablony pism kierowanych do wierzycieli, dłużników czy ich pracodawców, stworzone według...
W „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zachęca do posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, które nie działa na pr...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas