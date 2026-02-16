Reklama
1978,49 zł miesięcznie od 1 marca. Rośnie renta z tytułu niezdolności do pracy i inne świadczenia

Od 1 marca zwaloryzowane zostaną świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS. Świadczenia wzrosną o 5,3 proc., a podwyżka przeprowadzona zostanie z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

Publikacja: 16.02.2026 14:47

Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Foto: Paweł Kacperek / Adobe Stock

Joanna Kamińska

O marcowej waloryzacji rent i emerytur ZUS poinformował 13 lutego za pośrednictwem specjalnego komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Wskaźnik waloryzacji 2026: Wiadomo, ile wyniesie

„W tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy” – można przeczytać w komunikacie ZUS.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,3 proc., co oznacza, że świadczenia wzrosną o 5,3 proc. To więcej niż zakładały prognozy rządu mówiące o podwyżce w wysokości 4,88 proc., o których pisała „Rzeczpospolita”.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów oraz rencistów w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Pierwszy ze wskaźników, według Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł w 2025 r. 4,2 proc. Z kolei realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym roku w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 proc. Tym samym, jak już zostało wspomniane, w tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,3 proc.

Waloryzacja odbywa się z urzędu dla wszystkich uprawnionych. W związku z tym nie muszą oni składać żadnego wniosku. ZUS informuje ich o wysokości świadczenia po waloryzacji za pośrednictwem specjalnej decyzji, w której podaje wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz wysokość emerytury brutto obliczoną po waloryzacji. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r..

Waloryzacja rent i emerytur 2026: Tyle wyniosą świadczenia od 1 marca

Od 1 marca 2026 r. zwaloryzowane zostaną kwoty długoterminowych świadczeń podstawowych. W efekcie tyle wyniesie:

  • najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1978,49 zł (wzrost o 99,58 zł),
  • renta socjalna – 1978,49 zł,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1483,87 zł.

Ponadto zwiększona zostanie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji o 135,28 zł, co łącznie da wartość 2687,67 zł.

Od 1 marca 2026 r. wzrosną kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych

W wyniku marcowej waloryzacji, jak informuje ZUS, wzrosną również kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych, w tym m.in.:

  • świadczenia przedemerytalnego – 1993,76 zł,
  • dodatku pielęgnacyjnego – 366,68 zł,
  • dodatku dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,
  • dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji – 550,02 zł,
  • ryczałt energetyczny – 336,16 zł.

Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Świadczenia emerytura renta
