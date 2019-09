Kwoty imigrantów na razie tylko dla chętnych

Ta grupa krajów chciałaby, żeby przyłączyła się do nich reszta UE i by w końcu uzgodnić stały i obowiązujący wszystkich system rozdziału przybywających. Na razie nie podają szczegółów, wiadomo tylko, że kraj, który zgłosi się do programu, będzie musiał przyjmować określoną, wyliczoną na podstawie ustalonego z góry algorytmu, kwotę imigrantów. Niemcy twierdzą, że na nich przypadnie 25 proc.

– To jest projekt pilotażowy, ograniczony w czasie i dotyczący tylko imigrantów uratowanych w ramach akcji poszukiwawczo-ratunkowych. Ma zapewniać sprawną relokację do innych państw członkowskich, na zasadzie dobrowolnej, osób ubiegających się o azyl – powiedziała po spotkaniu na Malcie Maria Ohisalo, minister spraw wewnętrznych Finlandii, kierującej obecnie pracami UE.

– Takie akcje opóźniają porozumienie w sprawie polityki azylowej, bo nagle reforma przestaje być pilna. Dopóki nie będzie stałego mechanizmu dzielenia się imigrantami, Holandia nie będzie brała w tym udziału – mówi nieoficjalnie dyplomata w Brukseli. Wskazuje też, że informacje o problemach krajów granicznych, np. Włoch, nie oddają prawdziwego obrazu sytuacji. Do Holandii każdego tygodnia przybywa więcej imigrantów niż do Włoch – około 600. Połowa nie była wcześniej zarejestrowana, co oznacza, że kraje graniczne (np. Włochy) nie wpisały ich do swojego systemu. Gdyby wpisały, musiałyby się nimi zająć. Powszechne jest też zjawisko występowania imigrantów, którzy do systemu Eurodac, czyli bazy odcisków palców dla imigrantów, zostali wpisani nawet po kilkanaście razy, co teoretycznie jest niemożliwe. Bo można dokonać wpisu tylko raz i trzeba prosić o azyl w kraju przekroczenia granicy UE.