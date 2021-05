Odszkodowanie za skutki badania klinicznego - projekt ustawy

Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia uczestnika badania klinicznego to 100 tys. zł – przewiduje projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, który trafił do konsultacji publicznych. Ustawa ureguluje obowiązki sponsora badania klinicznego wobec jego uczestników.

W przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci, uczestnik badania klinicznego albo jego bliscy będą mogli wystąpić z wnioskiem o ustalenie, czy skutek taki powstał w wyniku udziału w badaniu klinicznym. Wnioski wnoszone będą do prezesa Agencji Badań Medycznych (ABM), który powoływać będzie komisje do ich rozpatrzenia. Wniosek o świadczenie będzie można wnieść w terminie roku od dnia, w którym osoba składająca dowiedziała się o uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo od dnia śmierci, jednak nie później niż trzy lata od zdarzenia skutkującego uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia albo śmiercią.

Zdaniem prof. Marcina Czecha, autora „Polityki lekowej państwa 2018–2022", przekazanie projektu do konsultacji to krok w dobrą stronę: – Projekt regulacji gwarantuje większą dbałość o dobro i zdrowie uczestników badania. Uczestnik badania klinicznego będzie bardziej zabezpieczony przez rządowe regulacje. Korzystne są też rozwiązania, mające na celu zwiększenie atrakcyjności Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych – ograniczenie obciążeń biurokratycznych – mówi.

Projekt wprowadza też definicję niekomercyjnego badania klinicznego. Jest nim badanie, którego sponsorem jest m.in. instytucja badawcza, badacz czy towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym, stowarzyszenie, którego celem statutowym jest ochrona praw pacjentów. Tylko one mogą dysponować danymi uzyskanymi w toku badania klinicznego. Nie może także być prowadzone w ramach doradztwa naukowego dotyczącego badania klinicznego lub badania produktu leczniczego prowadzonego przez Europejską Agencję Leków, państwo członkowskie UE lub państwo trzecie ani być częścią planu badań klinicznych z udziałem dzieci. Dane uzyskane w trakcie niekomercyjnego badania klinicznego nie mogą być wykorzystane w m.in. celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, dokonania zmian w tym pozwoleniu. Rząd chce w ten sposób zachęcić do prowadzenia badań nad lekami dla chorych, którzy nie są atrakcyjną grupą dla podmiotów komercyjnych, np. dla chorych na choroby rzadkie czy ultrarzadkie.