Breivik chce wcześniej wyjść z więzienia

- To prawo, które ma każdy więzień i on chce z niego skorzystać - dodał.

Terrorysta ma prawo ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po upływie połowy zasądzonej kary (ta przypada na lipiec 2021 roku). Jednak to są zdecyduje czy Breivik miał prawo zwracać się z wnioskiem o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z więzienia.

"On nigdy nie wyjdzie. Nigdy!" - skomentował te doniesienia Raymond Johansen, burmistrz Oslo.

Breivik ma zamiar również po raz kolejny złożyć zażalenie na warunki w jakich przebywa w więzieniu.

W 2015 roku Breivik chciał pozwać Norwegię za to, że ta izoluje go od innych więźniów co - jak uznał - narusza jego prawa człowieka.

W pierwszej instancji sąd przyznał mu rację, ale sąd apelacyjny zmienił ten wyrok. Sprawy nie podjął norweski Sąd Najwyższy ani Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

W Norwegii przestępcy mogą być przetrzymywani w ośrodkach odosobnienia nawet po upływie zasądzonej im kary, jeżeli zostaną uznani za zagrożenie dla społeczeństwa.