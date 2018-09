11 września: Ponura rocznica w USA. Nowy pomnik upamiętni ofiary

Amerykanie upamiętniają wydarzenia z 11 września 2001 roku. W hołdzie ofiarom ataków terrorystycznych, organizowane są spotkania i projekty wolontariatu. Prezydent Donald Trump pojawi się pod nowym pomnikiem w Shanksville.

Tysiące krewnych ofiar ataków na wieże World Trade Center jak co roku pojawi się w na ceremonii z okazji rocznicy ataku. W Nowym Jorku zabraknie prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta Mike'a Pence'a, którzy udadzą się do innych miejsc, w których doszło do porwań samolotów 11 września 2001 roku.

Prezydent Trump i pierwsza dama Melania przyłączą się do obchodów w pobliżu Shanksville w Pensylwanii, gdzie w sobotę poświęcono nowy pomnik "Wieża Głosów".

Wiceprezydent Pence będzie brał udział w uroczystościach w Pentagonie.

W atakach 11 września zginęło prawie trzy tysiące osób. Międzynarodowy terroryzm uderzył w Stany Zjednoczone z niespotykaną wcześniej siłą. Zamachy sprzed 17 lat ukształtowały amerykańską politykę i codziennie doświadczenia w takich miejscach jak lotniska i biurowce. Zamachy na stałe są obecne w świadomości Amerykanów.

Przypomnienie o atakach przyszło w listopadzie ubiegłego roku, gdy mężczyzna wjechał wynajętą furgonetką na ścieżkę rowerową na nowojorskim Manhattanie. Zginęło co najmniej 8 osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawca zdarzenia był członkiem Państwa Islamskiego.

W Nowym Jorku po ceremonii w niebo wzbiją się dwie wiązki światła światła, coroczny "Tribute in light".

11 września bez polityki

Co roku uczestnicy obchodów odczytują nazwiska ofiar. Rodziny i bliscy osób, które zginęły w zamachach odczytują oświadczenia, które przepełnione są pamięcią i troską.

Tegoroczna rocznica wypada niecałe dwa miesiące przed prawyborami, które zostaną przeprowadzone 6 listopada.

Organizatorzy obchodów od lata starają się, by uroczystości były oddzielone od polityki.

Członkowie grupy Dnia 9/11 od lat nakłaniają polityków, by w rocznicę zamachów nie prowadzili kampanii i nie emitowali swoich reklam wyborczych. Organizatorzy ceremonii pozwalają na udział polityków w obchodach, jednak nie mogą oni odczytywać nazwisk ofiar i wygłaszać oświadczeń.

Odbudowa nadal trwa

Od zamachów minęło 17 lat, jednak nadal trwa odbudowa terenu, który został zniszczony po zawaleniu się wież World Trade Center.

W sobotę po raz pierwszy od 11 września 2001 roku na stację metra pod World Trade Center, wcześniej nazywającą się Cortlandt Street, wjechał pociąg podziemnej kolejki.

Wiosną tego roku otwarto 3 World Trade Center, wieżowiec, który powstał w miejscu kompleksu WTC. W 2020 roku do oddania ma być oddane centrum sztuki widowiskowej.