Będzie wimbledoński finał Djoković – Berrettini

– Wynik nie oddaje jak wyrównany był to mecz. Proszę o aplauz dla Denisa. Zobaczymy go w przyszłości wielokrotnie. Powtórzę to raz jeszcze, choć mówiłem to wiele razy: to dla mnie najważniejszy kort i najważniejszy turniej na świecie. Zawsze marzyłem, by tu wygrywać. Gdy słyszę, że tworzę historię, zawsze mnie to inspiruje. Ale każdy turniej to osobna opowieść – mówił serbski gigant tenisa.