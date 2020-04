Laver Cup przesunięty o rok

– Szkoda, że Laver Cup musi zostać przesunięty o rok, ale na tym etapie jest to właściwe rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych. Chociaż decyzja rozczarowuje wiele osób, to dobrą wiadomością jest to, że wydarzenie będzie zorganizowane jak planowano – w hali TD Garden w Bostonie i naprawdę nie mogę się doczekać, by wreszcie tam zagrać – oświadczył oficjalnie Federer.