US Open: Grigor Dimitrow wygrał z Kamilem Majchrzakiem

Majchrzak do stanu 5:5 w pierwszym secie pewnie wygrywał swoje podania i nie pozwalał się rozpędzić tenisiście z Bałkanów. Dopiero w dwunastym gemie, tuż przed tie-breakiem, doświadczenie przeciwnika wzięło górę, a kluczowy okazał się w pewnym momencie winner z returnu. Dodał Grigorowi skrzydeł

Rywal objął prowadzenie 4:1, ale Kamil po odważnej grze doprowadził do remisu 4:4. Potem aż do tie-breaka gra toczyła się punkt za punkt. Nasz tenisista uzyskał przewagę 5–2, jednak wówczas cztery kolejne akcje padły łupem Dimitrowa. Kamil nie spasował, dzielnie bronił się także przy serwisach Bułgara i ten nie mógł domknąć drugiego seta. Zrobił to dopiero za czwartym setbolem, torując sobie drogę do nieco większej przewagi. Kluczem do sukcesu, tak jak w całym pojedynku, okazał się forhend. Nim 28-letni tenisista z Chaskowa ustawiał sobie grę i kończył mnóstwo piłek. W ważnych momentach potrafił też wykorzystać swój spektakularny, jednoręczny bekhend.