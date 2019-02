Iga Świątek w drugiej rundzie w Budapeszcie

Polska tenisistka (zajmująca 140. miejsce w rankingu WTA) po przejściu eliminacji pokonała w Budapeszcie w pierwszej rundzie Serbkę Olgę Danilović (118) 6:3, 6:0.

Kolejna rywalka Igi Świątek będzie groźniejsza - Belgijka Alison van Uytvanck (50 WTA) lub Rosjanka Wiera Zwonariowa.

Van Uytvanck broni w Budapeszce tytułu i jest rozstawiona z nr 1. Zwonariowa (77) to tenisistka rutynowana (34 lata), finalistka Wimbledonu i US Open z roku 2010. Rosjanka na korcie zarobiła ponad 14 milionów dolarów.

Jeśli Polka zakończy start na drugiej rundzie, da jej to w rankingu WTA awans w okolice miejsce 125. Celem dla Świątek powinno być wejście do czołowej setki, tak by w turniejach Roland Garros i w Wimbledonie miała prawo gry bez eliminacji.