Nowa platforma dla serial

„Gogol” to ośmioodcinkowy serial, który nawiązuje do postaci autora „Rewizora”, „Ożenku” i „Martwych dusz”. Jest rok 1829. Młody urzędnik i niespełniony pisarz popada w depresje. Jego twórczość wydaje mu się miałka i nijaka, w przypływie desperacji postanawia spalić wszystko co napisał. Depresji towarzyszą gwałtowne ataki epilepsji połączone z mrocznymi wizjami. Świadkiem jednego z takich ataków jest śledczy Yakov Guro, który w wizjach młodego Gogola dostrzega wskazówki mogące rozwiązać prowadzone śledztwo. Guro i Gogol podejmują się tajemniczą sprawę i wyruszają do małej, znajdującej się na odludziu wsi Dikanka. Szybko okazuje się, że jej mieszkańcy mają znacznie więcej do ukrycia, niż można by przypuszczać.

„Dobry seks w miłym towarzystwie” to składająca się z ośmiu odcinków komedia obyczajowa produkcji duńskiej z 2020 roku. Bjorn i Karla przeprowadzają się do Klitmoller, niewielkiej osady nad Morzem Północnym zamieszkałej głównie przez społeczność surferów. Planują odpoczywać, pływać na desce, ale przede wszystkim postarać się o dziecko. Niestety ich wysiłki nie przynoszą efektów, a współżycie zaczyna być coraz bardziej stresujące. W tym samym czasie bohaterów odwiedza ich stary przyjaciel Mads-Emil wraz ze swoją nową dziewczyną Simone, których życie seksualne jest zgoła odmienne od gospodarzy. Prowadzi to do pewnych napięć i frustracji oraz niespodziewanych roszad.

Pierwsze odcinki w CDA Premium już 29 stycznia.

Z kolei „Czarnobyl: Strefa wykluczenia” to rosyjski serial telewizyjny, mieszanka science -fictiction, horroru i kina akcji z nowoczesnymi efektami specjalnymi. Piątka młodych przyjaciół rusza w pościg za mężczyzną, który ukradł jednemu z nich osiem milionów rubli. Ślad prowadzi do Prypeci i zniszczonej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Z każdym kilometrem atmosfera robi się gęsta i coraz bardziej niespokojna, a największym niebezpieczeństwem jest nie tyle ścigany mężczyzna, co wydzielona po wybuchu czarnobylska zona. W trakcie nagłej ucieczki z zagrożonego rejonu bohaterowie wpadają w pętle czasu i trafiają do Czarnobyla...na kilka godzin przed katastrofą. Premiera pierwszego sezonu 22 stycznia w CDA, zaś drugiego - 5 lutego w CDA Premium.

Jak poinformował nas Wolfgang Laskowski, pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju usług i rzecznik prasowy, wszystkie filmy w usłudze CDA Premium pochodzą od dystrybutorów i wyświetlane są na mocy zakupionych licencji. Katalog przekracza 8 tys. pozycji. Oprócz płatnego VOD w CDA.pl znajdują się też materiały UGC (tzw. user generated content) i ponad 350 tys. wideo od zweryfikowanych partnerów.

CDA S.A. jest od blisko dwóch lat notowane na NewConnect. Spółka jako jedyna w Polsce podaje m. in. liczbę subskrybentów. Prowizje dla dystrybutorów w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosły ponad 20 milionów.