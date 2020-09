Czego nie ma w TVP Kultura

Blisko 21 tysięcy polubień miała jego facebookowa strona – to bardzo wiele, jak na tę niszową antenę. Decyzję o zaprzestaniu emisji skomentowało ponad 500 osób, ponad dwa tysiące wyraziło z tego powodu żal lub niezadowolenie. Emitowany raz w tygodniu niespełna godzinny program publicystyczno – kulturalny był przeglądem i podsumowaniem najważniejszych bieżących wydarzeń. Miał unikatową formułę – do recenzowania zapraszani byli specjaliści w dziedzinie filmu, teatru, literatury, sztuk wizualnych.

Magazyn przechodził kolejne ewolucje – zmieniali się prowadzący i uczestnicy, ale formuła – pozostawała niezmienna. Teraz Kalina Cyz, dyrektor TVP Kultura, podjęła decyzję o zdjęciu programu, chociaż w rozmowie z „Rz” w listopadzie ubiegłego roku mówiła m.in.: „To, że zmienia się „Niedziela z.." czy „Tygodnik kulturalny", to dowód, że ciągle poszukujemy. Nasza różnorodność jest siłą i w kulturze jest niezwykle ważna”, a także, że ramówka uwzględnia preferencje widzów. Nie stało się tak jednak w przypadku „Tygodnika Kulturalnego”.



Łukasz Orbitowski rozstał się z TVP Kultura pod koniec maja po czteroletniej współpracy z anteną. Prowadził programy: „Dezerterzy”, „One”, a od 9 maja „Lekkość bytu”, w którym rozmawiał z zaproszonymi artystami o ich życiu w czasie pandemicznej izolacji. Na swojej FB-owej stronie Orbitowski napisał m.in.: „Nie będę komentował powodów tej decyzji. Wierzę, że spotkamy się w lepszych czasach, w których szanowana będzie pełna swoboda myśli i wypowiedzi”.



Tej wypowiedzi ani powodów zejścia z anteny „Tygodnika Kulturalnego”, jej najbardziej oglądanego programu - nie chciała komentować dyrektorka TVP Kultura Kalina Cyz w krótkiej rozmowie z „Rz” po spotkaniu w TVP na planie nagrywanej jesiennej ramówki stacji.



Dodać też należy, że w sierpniu TVP Kultura rozstała się z Agnieszką Szydłowską, współpracującą ze stacją od 15 lat. Prowadziła m.in. „Tygodnik Kulturalny” oraz cykl „Niedziela z…”. Dziennikarka napisała na swoim FB, że o decyzji została poinformowana telefonicznie, a procedura trwała zaledwie dwie minuty. Wspomnieć warto, że niedługo wcześniej Szydłowska zrezygnowała z pracy w radiowej Trójce po aferze z Listą Przebojów, kiedy Marek Niedźwiecki został posądzony o manipulacje zestawieniem piosenek, w wyniku czego triumfował utwór Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”.



Nadal na antenie jest „Niedziela z…”, ale jej pierwotna formuła, która przewidywała obecność bohatera programu i jego gości, coraz częściej ewoluuje w kierunku wspominkowym, czyli zamiast bohaterów programu – są ich role, albo wydarzenia. 13 września zaplanowana jest „Niedziela z… TVP Kultura”, tydzień później – „Niedziela z…. Teatrem TVP”. Trudno uwierzyć, że brakuje ważnych postaci kultury mogących zainteresować widzów.



Od września pojawi się za to na antenie nowy talk-show „Tego się nie wytnie” zakładający spotkanie różnych światopoglądów. Premierowa emisja 17 września, ale zapytana przez „Rz” dyr. Cyz jeszcze 10 września nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, czy program będzie miał formułę „na żywo” czy będzie montowany. A wydaje się to dziś wyjątkowo istotne.



TVP Kultura nie świętowała z powodu pandemii swego jubileuszu 15 – lecia istnienia. „W kwietniu przyszłego roku będą 15. urodziny TVP Kultura i marzę, by zwieńczyć je nagrodami TVP Kultura” – mówiła w listopadzie dyr. Kalina Cyz w rozmowie z „Rz”.

Ciekawe, komu chciałaby je wręczyć.