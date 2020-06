Odcinek "Hotelu Zacisze" usunięty za rasizm. John Cleese: Jeżeli ludzie są zbyt głupi...

Brytyjska stacja telewizyjna należąca do BBC usunęła ze swej oferty programowej odcinek serialu komediowego "Hotel Zacisze" (Fawlty Towers) stwierdzając, że zawiera on "rasistowskie zwroty". Współtwórca serialu John Cleese (Monty Python, "Rybka zwana Wandą") nie zgodził się z decyzję nadawcy. - Jeśli ludzie są zbyt głupi, by rozróżnić między popieraniem czyichś poglądów a ich wyśmiewaniem, co można zrobić? - powiedział w rozmowie z "The Sunday Morning Herald".

UKTV to jeden z największych brytyjskich nadawców telewizyjnych. Ta komercyjna stacja należąca do BBC Studios, założona w 1992 r., na swych siedmiu kanałach oraz w ramach usługi płatnego dostępu na żądanie oferuje głównie powtórki programów ze swych archiwów.

Odcinek usunięty za "rasistowskie zwroty" Nadawca poinformował, że tymczasowo usunął ze swej oferty odcinek z pierwszej serii serialu komediowego "Hotel Zacisze" (Fawlty Towers) z 1975 r. pod tytułem "Goście z Niemiec" (The Germans). "Odcinek zawiera rasistowskie zwroty więc usuwamy go na czas dokonania jego przeglądu" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym przez UKTV na Twitterze.

"Regularnie przeglądamy starsze materiały by upewnić się, że spełniają one oczekiwania odbiorców i zwracamy szczególną uwagę na wpływ przestarzałego języka. Do niektórych programów dołączamy ostrzeżenia, inne zmieniamy" - dodano. Nadawca poinformował, że rozważy, jak postąpić w sprawie odcinka "Hotelu Zacisze".

Przyczyną wypowiedź majora? UKTV nie poinformowało, którą scenę bądź sceny z odcinka uznało za nieodpowiednie. Być może chodzi o fragment, w którym podstarzały i sklerotyczny major (Ballard Berkeley) opowiadając, jak zabrał kobietę na mecz krykieta z Indiami w Londynie trzy razy używa słowa "czarnuch". "Hotel Zacisze" to serial komediowy opowiadający perypetie prowadzącej niewielki hotel pary - nieuprzejmego Basila Fawlty’ego (John Cleese) i jego traktującej go z wyższością żony Sybil (Prunella Scales). W latach 1975-1979 nakręcono 12 odcinków w dwóch seriach. Scenariusz stworzyli John Cleese i Connie Booth. W 2000 r. "Hotel Zacisze" został w plebiscycie British Film Institute uznany przez osoby z branży za najlepszy brytyjski serial wszech czasów.

John Cleese: Wyśmiewanie to nie popieranie Znany z "Latającego Cyrku Monty Pythona" John Cleese odniósł się do decyzji UKTV w rozmowie z "The Sunday Morning Herald". - W ciągu ostatnich 180 lat przekonałem się, że ludzie mają różne poczucie humoru. Niektórzy rozumieją, że jeśli wkłada się nonsensy w usta kogoś, z kogo chce się pożartować, to nie propaguje się jego poglądów, lecz je wyśmiewa - powiedział komik. Cleese dodał, że "Hotel Zacisze" nie popierał, lecz wyśmiewał poglądy prezentowane w serialu przez postać majora. - Jeżeli oni (UKTV - red.) tego nie widzą, jeżeli ludzie są zbyt głupi, by to dostrzec, to co można rzec? - stwierdził. - "Hotel Zacisze" dał wielu ludziom dużo radości, dlaczego to powstrzymywać? - spytał Cleese. Dodał, iż sytuacja przypomina mu definicję szkockiego prezbiterianina jako kogoś, kogo dręczy "okropne podejrzenie, że ktoś gdzieś dobrze się bawi". Odnosząc się krytycznie do działań zarządu BBC John Cleese ocenił, że 30-40 lat temu stacja nie uległaby presji dotyczącej usuwania "problematycznych" materiałów ze swego katalogu.