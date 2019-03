Jest zwiastun nowego sezonu „Stranger Things”

Jak podaje Onet, trzeci sezon popularnego serialu „Stranger Things” pojawi się na platformie Netflix już 4 lipca. Do sieci trafił już pierwszy zwiastun produkcji.

Jak pisze Onet, trzeci sezon serialu „Stranger Things”, osadzony w 1985 roku, opowiada o wydarzeniach mających miejsce na kilka miesięcy po fabule przedstawionej w drugiej odsłonie serialu.

W nowym zwiastunie przedstawiano bohaterów, których znamy z poprzednich części. W serii, która pojawi się w lipcu pojawi się jednak także nowa postać, w którą wcieliła się Maya Hawke. Robin to ”alternatywna dziewczyna w równym stopniu ostra, co skora do zabawy, która odkryje mroczną stronę Hawkins". Szczegóły nowej produkcji nie są znane, ale wiadomo, że istotną postacią będzie w nim siostra Lukasa, Erica, która będzie musiała uratować miasteczko Hawkins przed niebezpieczeństwem.

W nowym sezonie serialu powrócą także Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), David Harbour (Chief Hopper) oraz Winona Ryder (Joyce). Oprócz Hawke nowymi twarzami w serialu będą Cary Elwes oraz Jake Busey.

Nowy sezon serialu „Stranger Things” trafi na platformę Netflix 4 lipca 2019 roku.