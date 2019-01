Jak powstało coś z niczego, czyli narodziny Doliny Krzemowej. Wzloty i upadki twórców internetu przedstawia serial dokumentalno-fabularny wyprodukowany przez National Geographic.

Historia pokazana w serialu „Internetowy boom” zaczyna się w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy Dolina Krzemowa przyciągała niczym magnes wizjonerów, geeków, kanciarzy i studentów. W miejscowości San Jose zaczęły działalność takie firmy, jak Intel, Atari czy Apple.

Wśród młodych ambitnych twórców znaleźli się marzyciele z uczelnianego kampusu, pomysłodawcy The Globe - dynamicznie rozwijającej się w latach 90. witryny społecznościowej, która powstała na wiele lat przed Facebookiem.

Dzięki przypływowi gotówki po udanym wejściu na giełdę Netscape zdominował rynek przeglądarek. Za jego sprawą świat online stał się dostępny dla zwykłego użytkownika.

Konkurenci – tacy jak Microsoft i The Globe.com - nie zamierzali jednak złożyć broni. Microsoft wykorzystał przeciw Netscape'owi taktykę rodem z filmów gangsterskich. Konieczność zdobycia dodatkowego źródła finansowania skłoniła z kolei właścicieli The Globe.com do rozważenia wprowadzenia do firmy kolejnego inwestora...

Serial łączy fabularyzowane techniki narracyjne i wywiady z bohaterami rewolucji technologicznej oraz ekspertami. Widzowie poznają burzliwą historię trzech różnych firm, których założyciele chcieli zmienić świat dzięki rozwojowi Internetu.

Premiera dwóch pierwszych odcinków sześcioodcinkowej serii „Internetowy boom” we wtorek 15 stycznia godz 22 na kanale National Geographic.

