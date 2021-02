Antoni Czechow chciał się śmiać

– Oczywiście, wszyscy o tym mówią, ale nikt tego nie robi. Wszyscy mają poczucie przegranej, jednak nie robią nic, by zmienić życie, a takie pragnienie towarzyszy od czasu do czasu ludzkości. Tak było na przełomie XIX i XX w. Czytając teksty towarzyszące prapremierze „Trzech sióstr", poczułem się jakbym czytał najpierw „Rzeczpospolitą", a potem „Sieci". Coś takiego jest, że pomyliliśmy wolność z anarchią, autocenzurę ze zniewoleniem. Interpretacja podstawowych kryteriów jest dziś rozbieżna. Nie wspomnę o kryteriach estetycznych, w których panuje bałagan totalny – mówi Jan Englert.

– Pamiętajmy, że Wierszynin to człowiek, który niczego nie ulepsza, ale też siła tekstu Czechowa opiera się na tym, że żaden z bohaterów nie jest jednowymiarowy – mówi reżyser. – Żaden nie jest punktem odniesienia szlachetności lub nieszlachetności, egoizmu lub altruizmu. Wielowymiarowe jest całe grono bohaterów. Kiedyś nazwalibyśmy ich inteligentami. Dziś dzieliłbym ludzi na tych, którzy samodzielnie myślą, i takich, którym wydaje się, że myślą, a cytują innych, podają ich przekaz.

– Trzy siostry też nie są jednowymiarowe. To nie są bohaterki z teatru publicystycznego czy performance'owego, gdzie podział na idiotów i ludzi myślących jest prosty – kontynuuje Englert. – Będąc z nimi, nie można nie dostrzegać niegodziwości, które popełniły. Oczywiście też się buntują. Olga chce być kimś w rodzaju feministki. Masza buntuje się przeciwko obłudzie intelektualnej, a także emocjonalnej. Irina szuka czegoś czystego, pięknego, a czegokolwiek dotknie – jest przeciwieństwem jej oczekiwań. Wszystkie trzy są zawieszone między marzeniami a życiem.

Spektakl dzieje się w... Teatrze Narodowym. – Dekoracje i kostiumy są umowne – mówi Jan Englert. – Nie chcę widzów przytłaczać. Ale chciałbym, żeby spektakl ich dotknął, wywołał refleksje i uczucia. Żeby po powrocie do domu nie generalizowali, kto był dobry, a kto zły, nie wydawali sądów w sprawie innych, tylko zastanowili się nad sobą. To byłby nasz sukces.

– Trzy siostry krytykuje się, że dużo mówią, marzą, ale nic nie robią – mówi Wiktoria Gorodeckaja, grająca Maszę. – Lecz czy my wiele robimy, żeby zmienić życie? Dziś jest tak samo wiele nieszczęśliwych małżeństw co kiedyś. Zadaję sobie też pytanie, czy siostry naprawdę chcą wyjechać do Moskwy, o czym tak często mówią.