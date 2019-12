„Opowieści Hoffmanna” Warlikowskiego. Miłosne klęski facetów

Tym razem zajął się „Opowieściami Hoffmanna” i to, co zrobił z poczciwą w swym tradycjonalizmie XIX-wieczną operą Jacques’a Offenbacha, wzbudziło autentyczny aplauz przeważającej części brukselskiej publiczności.

Krzysztof Warlikowski ma zresztą mocną pozycję w La Monnaie, to jego szósta tutaj inscenizacja. Wcześniejszy „Makbet” – został uznany przez niemiecki „Opernwelt” przedstawieniem roku w Europie. Produkcja „Z domu umarłych” przeniesiona rok temu do Brukseli z Covent Garden przyniosła Polakowi operowego Oscara.

Hoffmann w La Monnaie to filmowy potentat sprzed ery #metoo. Kobiety przychodzą do jego apartamentu, gotowe oddać mu się, on jednak boi się prawdziwej intymności. Zagłuszając lęki alkoholem ogląda nieustannie na ekranie kobiety o różnych kolorach włosów, melancholijne i zalotne, uciekające przed obiektywem i do niego się śmiejące.