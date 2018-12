Noblowska uroczystość zastępcza

Na deskach Królewskiego Teatru Dramatycznego w Sztokholmie aktorzy i pisarze upamiętnili Wisławę Szymborską i 13 innych laureatek literackiego Nobla.

Do corocznej tradycji należy, że podczas noblowskiego tygodnia Królewski Teatr Dramatyczny – Dramaten organizuje wieczór poświęcony laureatowi tej literackiej nagrody, najczęściej z udziałem samego zdobywcy. Jak wiadomo, w tym roku noblowskich laurów nie przyznano, jako że Szwedzka Akademia tkwi w głębokim kryzysie, więc królewski teatr postanowił uczcić czternaście dotychczasowych laureatek w dziedzinie literatury. Od 1901 roku, a więc od kiedy realizowana jest wola Alfreda Nobla, tylko mniej więcej raz na dziesięć lat, literacką nagrodę zdobywała kobieta. Po raz pierwszy ten laur otrzymała w 1909 roku Selma Lagerlöf i odbyło się to z dużymi perturbacjami. Ówczesny stały sekretarz Szwedzkiej Akademii , Carl David af Virsen próbował bowiem skutecznie nie dopuszczać jej kandydatury do tej nagrody.

W minioną niedzielę podczas spotkania w sztokholmskim teatrze hołd wybranym przez siebie, ulubionym autorkom złożyły Athena Farrokhzad, Agnes Lindbeck, Aris Fioretos oraz Sara Stridsberg. Dla nich, jak przyznały, wybór nie był trudny. Pisarka i poetka Agnes Lidbeck powiedziała, że gdy napisała tekst przeznaczony dla Wisławy Szymborskiej , to nagle ze zdumieniem pomyślała, że przecież kieruje swoje słowa do samej laureatki Nobla.

Agnes Lidbeck podkreśliła też, że dobrze by było raz w roku jeden dzień poświęcić jedynie literaturze pięknej. Stanowiło to komentarz do pytania zadanego podczas tego wieczoru, czy przy przyznawaniu nagrody Nobla powinno się brać pod uwagę reprezentatywność tego wyróżnienia i poszerzenie pojęcia literatury o nowe perspektywy. Tak bowiem się stało w przypadku wręczenia nagrody Swiatłanie Aleksijewicz , która otrzymała laury za reportaż, Bobowi Dylanow uhonorowanego Noblem za poetyckie teksty do muzyko i Kazuo Ishiguro jako przedstawicielowi nowego pokolenia. Pisarka i dramaturg Sara Stridsberg, która w tym roku wystąpiła z Akademii Szwedzkiej (zasiadała również Komitecie Noblowskim) roku w następstwie kryzysu wywołanego #metoo stwierdziła, że wówczas nagroda ta zyskałaby na reprezentatywności i szerszym spojrzeniu na dzieła literackie.

W Królewskim Teatrze Dramatycznym wystąpili też znani aktorzy szwedzcy, którzy odczytali fragmenty utworów laureatek literackiego Nobla. Z okazji tej uroczystości ukazały się też nowe wydania ich dzieł, w tym poezji Wisławy Szymborskiej w doskonałym tłumaczeniu Andersa Bodegarda z przedmową Agnety Pleijel.

Po spotkaniu zademonstrowano również kilka kreacji noblowskich specjalnie zaprojektowanych lda laureatek literackiego Nobla. przez studentów prestiżowej Wyższej Szkoły Designu, Beckmans.