Zamoyski: pokaz konserwatorski

Aranżacja przestrzeni pomaga w przeniesieniu się do pracowni artysty w Saint-Clar-de-Riviere na południu Francji. Gigantycznie powiększone fotogramy, wykonane przez wybitnego fotografa Eustachego Kossakowskiego w 1968 roku, wprowadzają w klimat tego miejsca. Teraz rzeźby utrwalone na fotografii otaczają widzów ze wszystkich stron. Na półkach i stołach w zasięgu ręki stoją rzeźbiarskie portrety i mniejsze akty. Na podłodze figury większych gabarytów.

Można też zobaczyć zestaw narzędzi rzeźbiarskich, które August Zamoyski często sam wykonywał, by w pełni wydobyć z kamienia to, co zamierzył.