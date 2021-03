Obraz Vincenta van Gogha sprzedany za 13 mln euro. Dotychczas go nie pokazywano

Obraz w czwartek został sprzedany na aukcji w stolicy Francji za ponad 13 milionów euro. Przedstawiciele Sotheby’s, domu aukcyjnego odpowiedzialnego za sprzedaż dzieła, podkreślają, że cena jest rekordowa. Dodają także, że wcześniej szacowano, że może przynieść on do ośmiu milionów euro.

- Obraz jest dziełem przejściowym między holenderskimi latami van Gogha, kiedy malował ciemnymi, ziemistymi kolorami, a żywiołowymi pracami, które wykonał w Prowansji - powiedział Martin Bailey, ekspert specjalizujący się w sztuce holenderskiego artysty. - To w Paryżu odkrył impresjonistów, a to doprowadziło go do zbadania koloru - dodał. - Ekscytujące jest to, że jest to obraz, który był ukrywany odkąd zdjęto go ze sztalugi. Zawsze znajdował się w kolekcjach prywatnych, więc wiedzieli o nim tylko właściciele i ich znajomi - podkreślił.