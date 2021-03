Niemcy. Lewica zapomina o prawach większości

Sprawa członkostwa właśnie się waży. Thierse zaproponował, że odda legitymację socjaldemokratycznej SPD. Szefowie partii, którzy parę dni temu atakowali go za wstecznictwo, zaczęli się jednak wahać, czy to dobry pomysł, by tak znany polityk opuścił jej szeregi w atmosferze ostrego sporu kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi.

Poniżej dalsza część artykułu