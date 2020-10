Eskalacja sporu o aborcję. Część klubu PiS niezadowolona

– Przedstawimy przepisy, które pozwolą uniknąć traktowania kobiet z okrucieństwem – powiedział w poniedziałek wicepremier w programie #RZECZoPOLITYCE „Rzeczpospolitej". Rozmowy na ten temat mają toczyć się w ramach Zjednoczonej Prawicy. Po podpisaniu umowy koalicyjnej najważniejszym tematem między PiS, Porozumieniem i Solidarną Polską jest Rada Koalicji. Co na to politycy PiS? W poniedziałek po południu wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział, że do pewnego „zniuansowania" przepisów dojdzie. – Z pewnością trzeba je zniuansować, bo konstytucja wyraźnie mówi, że sytuacje, które zagrażają życiu kobiety, są inaczej traktowane niż np. zespół Downa – powiedział Terlecki na antenie TVN24. Jak stwierdził, drogą do osiągnięcia tego może być np. rozporządzenie, a raczej nie nowelizacja ustawy. Ostateczne decyzje co do kierunku działań jeszcze nie zapadły.