Posłanka PiS o wyroku TK: Wygrała cywilizacja życia AFP

- Tu nie chodzi o wygranych, zależy mi, aby wygrywało życie i to jest najważniejsze. A wojna toczy się o to, by doszło do całkowitej aborcji - mówiła w TVN24 posłanka PiS, Anna Milczanowska komentując protesty, do jakich dochodzi w ostatnich dniach w Polsce po wyroku TK, który uznał aborcję z powodu wykrycia wad płodu za niezgodną z konstytucją.